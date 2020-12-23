Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada cezası sahası içindeki karambolde Yeni Malatyasporlu futbolcu Kubilay yakın mesafeden topu kaleye gönderdi ancak Marafona gole izin vermedi.

18. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Kubilay'ın sol çaprazdan sert şutunu Marafona çıkardı. Devamında Olcay Şahan şansını denedi ancak top yine kalecide kaldı.

33. dakikada kendi yarı sahasında rakibinden topa sahip olan Efecan, ceza sahası dışındaki Babacar'a topu verdi. Bu futbolcu ceza sahası yayından vurduğu sert şut fillerle buluştu. 1-0

41. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içinde sağ kanattan yapılan ortayla topla buluşan Umut Bulut'un kafa vuruşu auta çıktı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci,

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Francois Moubandje, Juanfran, Giorgos Tzavellas, Steven Caulker, Davidson, Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Khouma Babacar

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Salih Uçan, Mustafa Pektemek, Adam Bareiro

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Karim Hafez, Teenage Hadebe, Semih Kaya, Kubilay Kanatsızkuş, Youssouf Ndayishimiye, Adem Büyük, Afriyie Acquah, Olcay Şahan, Umut Bulut

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Murat Akça, Wallace, Zeki Yavru, Mustafa Eskihellaç, Ahmed Ildiz, Moryke Fofana, Jetmir Topalli, Benjamin Tetteh

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Khouma Babacar (dk. 33) (Alanyaspor)