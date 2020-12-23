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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


47. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içindeki Efecan topu şık bir geri pasla ceza sahası yayındaki Berkan'a verdi. Bu futbolcunun sert şutu kaleci Ertaç'ta kaldı.


50. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran ceza sahasının dışından topu içerideki Babacar'a attı. Altıpasın hemen dışındaki Babacar'ın yakın mesafeden şutu az farkla auta gitti.


52. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağda Siopis topu ceza sahası yayındaki Bakasetas'a verdi. Bu futbolcunun uzaktan şutu auta gitti.


60. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında sağdan orta yapan Umut'un topu kaleci Marafona'dan sekti. Topla buluşan Adem topu ağlara gönderdi. 1-1


70. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Salih orta sahaya yakın yerden topu soldaki Babacar'a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içine girerek soldan vurduğu sert şut kaleci Ertaç'ta kaldı.


71. dakikada Alanyaspor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa yükselen Moubandje'nin kafa vuruşu kaleci Ertaç'ın kucağında kaldı.


79. dakikada gelişen Malatyaspor kontratağında Tetteh orta sahadan kaptığı topu ceza sahası içine kadar getirdi. Kaleciyle karşı karşıya kala Tetteh'in şutunu kaleci Marafona'dan geri döndü. Karambolde kalan topu Caulker dışarı attı.


84. dakikada Alanyasporlu Salih'in uzak köşeden kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.


90+3. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Efecan- Davidson paslaşması sonrası, Davidson kaleye yakın yerdeki Mustafa'ya topu attı. Bu futbolcu şutu az farkla auta gitti.



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci,


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Francois Moubandje, Juanfran, Giorgos Tzavellas, Steven Caulker, Davidson, Anastasios Bakasetas, Manolis Siopis (Salih Uçan dk. 62), Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Khouma Babacar (Mustafa Pektemek dk. 81 ?)


Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu, Adam Bareiro


Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı


Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Issam Chebake, Karim Hafez, Teenage Hadebe, Semih Kaya, Kubilay Kanatsızkuş (Jetmir Topalli dk. 90+4 ?), Youssouf Ndayishimiye, Adem Büyük (Zeki Yavru dk. 86 ?), Afriyie Acquah (Moryke Fofana dk. 89 ?), Olcay Şahan (Benjamin Tetteh dk. 47), Umut Bulut


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Murat Akça, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Ahmed Ildiz, Moryke Fofana, Jetmir Topalli


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Khouma Babacar (dk. 33) (Alanyaspor), Adem (dk. 60) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Anastasios Bakasetas, Efecan (Alanyaspor), Afriyie Acquah, Umut Bulut (Yeni Malatyaspor)

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