Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 41.
Süper Lig'in 41. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada gelişen Erzurumspor atağında ceza alanı solundan Emrah Başsan'ın şutunda top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
15. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinden Efecan'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.
29. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içerisinde rakibinin müdahalesiyle Mustafa yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy beyaz noktayı gösterdi.
30. dakikada Alanyaspor, Efecan'ın kullandığı penaltı vuruşuyla öne geçti. 1-0
39. dakikada kaleci Szumski'nin ceza sahası içinde Davidson'a yaptığı müdahaleyi hakem Alper Ulusoy, penaltı olarak değerlendirdi.
41. dakikada Efecan'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 2-0
45. dakikada soldan gelişen Erzurumspor atağında Rashani topu ceza alanı içerisine ortaladı. Tzavellas'ın ters vuruşunda top ağlara gitti. Hakem Alper Ulusoy VAR'ın ofsayt incelemesinin ardından golü verdi. 2-1
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Steven Caulker, Francois Moubandje, Juanfran, Giorgos Tzavellas, Efkan Bekiroğlu, Manolis Siopis, Efecan Karaca, Berkan Kutlu, Davidson, Mustafa Pektemek
Yedekler: Marafona, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Damian Kadzior, Ceyhun Gülselam, Tayfur Bingöl, Adam Bareiro
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Erzurumspor: Jakub Szumski, Bogdan Butko, Leo Schwechlen, Gökhan Kardeş, Osman Çelik, Rahman Buğra Çağıran, Elbasan Rashani, Adolphe Teikeu, Emrah Başsan (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 34), Gabriel Obertan, Ricardo Gomes,
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Fırat Şaşi, Mehmet Murat Uçar, Johanna Omolo, Zakarya Bergdich, Özgür Sert, Yusuf Koç, Güney Yılmaz, Oltan Karakullukçu
Yardımcı Antrenör: Uğur Bayarslan
Goller: Efecan (dk. 30 pen. ve dk. 41 pen.) (Alanyaspor), ) Tzavellas (dk. 45 k.k.) (Erzurumspor)
Sarı kart: Mustafa Pektemek (Alanyaspor)