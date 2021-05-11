Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 41.
Süper Lig'in 41. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içinde Mustafa'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
62. dakikada Efkan topla birlikte ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun pasını aktardığı ceza sahası dışındaki Efecan'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.
73. dakikada Erzurumspor'un kontratağında Cenk Ahmet, topu sağdan ceza alanı içindeki Rashani'ye ortaladı. Rashani'nin gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 2-2
84. dakikada gelişen Erzurumspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Ahmet, oluşan karambolde meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Steven Caulker, Francois Moubandje, Juanfran (Tayfur Bingöl dk. 87 ?), Giorgos Tzavellas, Efkan Bekiroğlu (Ceyhun Gülselam dk. 87 ?), Manolis Siopis (Damian Kadzior dk. 78), Efecan Karacax, Berkan Kutlu, Davidson, Mustafa Pektemek (Adam Bareiro dk. 70)
Yedekler: Marafona, Fatih Aksoy, Umut Güneş,
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Erzurumspor: Jakub Szumski, Bogdan Butko, Leo Schwechlen, Gökhan Kardeş, Osman Çelik ( Özgür Sert dk. 70), Rahman Buğra Çağıran, Elbasan Rashani (Zakarya Bergdich dk. 90 ?), Adolphe Teikeu, Emrah Başsan (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 34) (Mehmet Murat Uçar dk. 90 ?), Gabriel Obertan, Ricardo Gomes (Oltan Karakullukçu dk. 70)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Fırat Şaşi, Johanna Omolo, Yusuf Koç, Güney Yılmaz
Teknik Sorumlu: Uğur Bayarslan
Goller: Efecan (dk. 30 pen. ve 41 pen.) (Alanyaspor), Tzavellas (dk. 45 k.k.), Elbasan Rashani (dk. 73), Cenk Ahmet Alkılıç (dk. 84) (Erzurumspor)
Sarı kartlar: Mustafa Pektemek, Caulker, Francois Moubandje, Tzavellas (Alanyaspor), Adolphe Teikeu (Erzurumspor)