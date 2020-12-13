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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Babacar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bareiro, müsait pozisyondaki Davidson'a bıraktı. Bu futbolcunun şutunda Utku topu kontrol etti.


51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan N'Koudou, rakibinden sıyrılıp içeri ortaladı. Tzavellas'ın ters kafa vuruşunda Marafona son anda gole engel oldu.


60. dakikada Mensah'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Ghezzal kullandı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla yandan auta gitti.


65. dakikada N'Koudou'nun ceza sahasına girmek istediği pozisyonda Juanfran topa ayak koydu. Boşta kalan meşin yuvarlağa Atiba vurdu ancak az farkla dışarı çıktı.


76. dakikada Babacar'ın düşürülmesiyle yakın mesafeden kazanılan serbest vuruşu Bakasetas kullandı. Bu futbolcunun şutunda direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.


79. dakikada sol kanattan ceza sahası içine girip son çizgiye inen Tayfur, Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top filelere gitti. 2-0


82. dakikada Hakem Atilla Karaoğlan, Rıdvan Yılmaz'a dirsek attığını belirlediği Babacar'a ikinci sarı kartını gösterdi ve Alanyaspor 10 kişi kaldı.


84. dakikada Josef'in ceza sahasından çektiği şut Aboubakar'dan sekip Güven'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.


90. dakikada Güven Yalçın'ın Efkan tarafından düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Aboubakar farkı 1'e indirdi. 2-1



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur, Berkan, Siopis (Umut dk. 90+8 ?), Babacar, Davidson (Efkan Bekiroğlu dk. 85 ?), Bakasetas (Fatih Aksoy dk. 85 ?), Bareiro (Mustafa Pektemek dk. 66)


Yedekler: Ahmet Güney, Alpay Çelebi, Hasan Ayaroğlu


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Beşiktaş: Utku, Rosier (N'Koudou dk. 46), Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal (Güven dk. 83 ?), Dorukhan, Atiba (Oğuzhan dk. 83 ?), Larin (Mensah dk. 46), Aboubakar


Yedekler: Ersin, N'Sakala, Vida, Serdar Saatçı, Necip, Atakan Üner


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Bakasetas (dk. 26 pen. ve 79) (Aytemiz Alanyaspor), Aboubakar (dk. 90 pen.) (Beşiktaş)


Kırmızı kart: Babacar (dk. 82) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Rosier, Ghezzal, Montero (Beşiktaş), Tayfur, Efkan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

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