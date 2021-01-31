Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 22.
Süper Lig'in 22. haftasında dün sağanak yağış nedeniyle ertelenen maçta Aytemiz Alanyaspor, bugün Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sonra erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Alanyaspor'un sağdan Salih ile kullandığı köşe atışında altıpasın içinde oluşan karambolde kaleci topu yumruklayarak uzaklaştırırken Fatih'in önüne geldi. Fatih'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
19. dakikada sağanak yağmur nedeniyle ağırlaşan zeminden dolayı maç dün ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu mücadelenin bugün aynı saatte, 19. dakikadan itibaren oynanmasına karar verdi.
27. dakikada Sivasspor soldan Gradel ile serbest vuruş kullandı. Gradel'in sert şutunda top herkesi geçerek auta gitti.
39. dakikada Efecan'ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Berkan'ın vuruşu az farkla auta gitti.
45+1. dakikada Alanyaspor atağında ceza alanı dışında topu alan Salih, karşıdan sert bir şut çekti. Salih'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
45+2. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Davdison'un şutunda top ağlara gitti. 2-0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Francois Moubandje, Steven Caulker, Salih Uçan, Manolis Siopis, Davidson, Berkan Kutlu, Efecan Karaca, Khouma Babacar
Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Tayfur Bingöl, Hasan Hüseyin Acar, Efkan Bekiroğlu, Damian Kadzior, Ceyhun Gülselam, Mustafa Pektemek, Adam Bareiro
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sivasspor: Mamadou Samassa, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz, Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi, Mustapha Yatabare, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Max Gradel, Olarenwaju Kayode
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Samba Camara, Alaaddin Okumuş, Ziya Erdal, Kerem Atakan Kesgin, Casimir Ninga, Arouna Kone, Jorge Felix
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Fatih Aksoy (dk. 14), Davidson (dk. 45+2) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Manolis Siopis (Alanyaspor), Robin Yalçın (Sivasspor)