Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada gelişen Karagümrük atağında Alassane Ndao'nun sağ köşe yayının hemen önünden ortaladığı topa Sobiech hareketlendi. Daha önce davranan kaleci Marafona topun sahibi oldu.

62. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Khouma Babacar, ceza alanını terk eden kaleci Viviano'yu da geçip sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

76. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasının sol çaprazında topu kapan Babacar, kaleyi yokladı ancak top az farkla auta gitti.

81. dakikada orta sahada rakibinden topu kapan Bakasetas, ceza sahasına koşu yapan Babacar'a aktardı. Bu futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda plase yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Yusuf Bozdoğan

Alanyaspor: Marafona, Steven Caulker, Francois Moubandje, Juanfran, Giorgos Tzavellas, Davidson (Tayfur Bingöl dk. 87 ?), Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas (Fatih Aksoy dk. 87 ?), Efecan Karaca (Ceyhun Gülselam dk. 87 ?), Salih Uçan (Berkan Kutlu dk. 73), Adam Bareiro (Khouma Babacar dk. 59)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Efkan Bekiroğlu, Hasan Ayaroğlu, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Karagümrük: Emiliano Viviano, Enzo Roco, Ervin Zukanovic, Eric Lichaj (Ramazan Civelek dk. 70), Jure Balkovec (Alparslan Erdem dk. 70), Alassane Ndao, Brahim Darri (Aatif Chahechouhe dk. 70) Lucas Biglia, Badou Ndiaye, Yannis Salibur (Zeki Yıldırım dk. 74), Artur Sobiech

Yedekler: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Murat Sarıgül, Muhammed Pehlivan, Mevlüt Erdinç

Teknik Sorumlu: Şenol Can

Goller: Davidson (dk. 9), Babacar (dk. 81) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Balkovic (Karagümrük), Salih Uçan (Alanyaspor)