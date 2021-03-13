Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - FTAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30.
Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, FTAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Hasan Hüseyin'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Davidson, şut çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
27. dakikada Alanyaspor atağının sonunda kaleci Boffin, Babacar'a müdahale etti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Sarper Barış Saka, Boffin'in müdahalesi olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Babacar, takımını öne geçirdi. 1-0
34. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Eren ceza sahası dışından kaleye vurdu, savunmada Tzavellas'a çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
39. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Mustafa Pektemek ceza sahası dışından şansını denedi. Kaleciden geri dönen topa yükselen Mustafa'nın ikinci vuruşunda kaleciyi geçen top fillerle buluştu. 2-0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Mustafa Kürşad Filiz
Alanyaspor: Marafona, Francois Moubandje, Giorgos Tzavellas, Fatih Aksoy, Tayfur Bingöl, Hasan Hüseyin Acar, Manolis Siopis, Khouma Babacar, Salih Uçan, Davidson, Mustafa Pektemek
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Alpay Çelebi, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, El Mami Tetah, Adam Bareiro
Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı
Antalyaspor: Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Eren Albayrak, Fedor Kudryashov, Naldo, Veysel Sarı, Nuri Şahin, Omar Imeri, Hakan Özmert, Dever Orgill, Gökdeniz Bayrakdar
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Mert Yılmaz, Ersan Gülüm, Ali Eren İyican, Amilton, Serdar Gürler, Sidney Sam, Lukas Podolski, Jean-Armel Drole
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Babacar (dk. 27 pen), Mustafa Pektemek (dk. 39) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dever Orgill, Boffin, Hakan (Antalyaspor)