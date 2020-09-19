Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında Aytemiz Alanyspor, Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takım 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Efecan'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Bareiro'nun şutu kalecide kaldı.
54. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas pasında Bareiro'nun kaleyi karşıdan gören bir noktadan sert şutu kalecide kaldı.
69. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Kanga ceza sahası içine gelişine vurdu ancak kaleci Marafona gole izin vermedi.
77. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Efecan'ın vuruşu kaleciden sekip, Bareiro'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Bora Özkaya
Alanyaspor: Marafona, Steven Caulker, Juanfran, Fatih Aksoy (Ceyhun Gülselam dk. 72) Francois Moubandje, Giorgos Tzavellas, Efecan Karaca, Salih Uçan (Berkan Kutlu dk. 87 ?) Davidson (Mustafa Pektemek dk. 87 ?) Anastasios Bakasetas Adam Bareiro (Khouma Babacar dk. 79)
Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Onur Bulut, Manolis Siopis, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Yaw Ackah (Aaron Lennon dk. 46), Yasir Subaşı, Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo, Hasan Hüseyin Acar (Emre Demir dk. 87 ?) Antony Uzodimma (İlhan Depe dk. 63 ?), Joseph Attamah, Muğdat Çelik (İlhan Parlak dk. 63) Wilfried Kanga,
Yedekler: Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Cristian Sapunaru, Zoran Kvrzic, Ömer Uzun
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Bareiro (dk. 45+5 ve 77), (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Hasan Hüseyin Acar, Joseph Attamah, Emre Demir (Kayserispor), Georgios Tzavellas (Alanyaspor)