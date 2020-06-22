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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Pereira'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Marafona kornere çeldi.


51.dakikada ceza yayı önünden Abdulkadir Ömür'ün savunma arkasında gönderdiği pasında Novak topla buluştu. Novak'ın vuruşunda top kaleci Morafana'dan döndü. Yeniden vuruşunu yapan Novak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2


60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Caulker'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


80. dakikada Hosseini'nin Salih Uçan'a yaptığı müdahaleyi hakem Atillar Karaoğlan direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.


82. dakikada N'sakala'nın Abdulkadir Ömür'e yaptığı hareketi hakem Atilla Karaoğlan sarı kart olarak değerlendirdi. Önceden sarı kartı bulunan N'sakala ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.


90+5. dakikada Tzavellas'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano (Juanfran dk. 71), Caulker, Tzavellas, N'sakala, Ceyhun (Onur Bulut dk. 71), Salih, Efecan (Mustafa Pektemek dk. 77), Fernandes (Djalma Campos dk. 62), Bakasetas, Cisse


Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Wellinton, Umut Güneş, Musa Çağıran, Emircan Altıntaş


Teknik Direktör: Erol Bulut


Trabzonspor: Uğurcan (Erce dk. 46), Pereira, Hosseini, Campi (da Costa dk. 79), Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdulkadir Ömür (Serkan Asan dk. 90 ?), Guilherme (Hüseyin Türkmen dk. 79), Ekuban, Sörloth


Yedekler: Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Kerem Baykuş, Taha Tunç, Bilal Başaçıkoğlu, Koray Kılınç


Teknik Direktör: Hüseyin Cimşir


Goller: Abdulkadir Ömür (dk. 7), Novak (dk. 51) (Trabzonspor) Cisse (dk. 45+1) Bakasetas (dk. 90+ 5) (Aytemiz Alanyaspor)


Kırmızı kartlar: Hosseini (dk. 80) (Trabzonspor) N'sakala (dk. 82) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Ekuban (Trabzonspor) Erol Bulut (TD), Salih (Aytemiz Alanyaspor)

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