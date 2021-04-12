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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 34.

Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada sağdan gelişen Denizlispor atağında Bakalorz topu ceza alanı yayındaki Tusha'ya verdi. Tusha'nın vuruşunda top ağlara gitti. 0-2


54. dakikada Kadzior'un ortasında savunma arkasına sızan Berkan, kafayla topu filelere gönderdi. 1-2


62. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Mobuandje ceza alanı solundan şansını denedi. Moubandje'nin sert vuruşunda top kaleciyi geçemedi.


68. dakikada Alanyaspor soldan Efkan ile serbest vuruş kullandı. Efkan'ın sert vuruşunda top ağlara gitti. 2-2


79. dakikada gelişen Denizlispor atağında Sagal'ın sağdan sert şutunda kaleci Marafona müthiş bir kurtarış yaptı.


88. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson ceza alanı çizgisinden topu içeri ortaladı. Topa yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 3-2



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat Sancaktar


Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Babacar (Mustafa Pektemek dk. 81) Efkan (Ceyhun Gülselam dk. 90 ?), Davidson (Umut Güneş dk. 90+3 ?), Bareiro (Damian Kadzior dk. 46)


Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Hasan Hüseyin Acar, Tayfur Bingöl


Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı


Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Oğuz Yılmaz, Fabiano Leismann, Mix Diskerud (Hasan Ayaroğlu dk. 65 ?), Marvin Bakalorz, Kubilay Aktaş (Dossevi dk. 90 ?), Veton Tusha (Angelo Sagal dk. 65), Hadi Sacko (Muris Mesanovic dk. 76?), Özer Özdemir


Yedekler: Ali Eren Yalçın, Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Ali Yavuz Kol


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Goller: Bakalorz (dk. 27), Tusha (dk. 51) (Denizlispor), Berkan (dk. 54), Efkan (dk. 68), Mustafa Pektemek (dk. 88) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Bareiro (Alanyaspor), Kubilay Aktaş, Oğuz Yılmaz, Marvin Bakalorz, Hasan Ayaroğlu (Denizlispor)

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