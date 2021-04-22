Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 36.
Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yi konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı sağında topu son çizgiye indiren Salih, Berkan'a ortaladı. Berkan'ın kafa vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.
53. dakikada Alanyaspor sağdan Salih ile köşe vuruşu kullandı. Salih'in ortasında topa yükselen Mustafa kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2
69. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında ceza alanın dışından Jefferson'un vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.
84. dakikada Salih derinlemesine pasında içeri hareketlenen Juanfran, çaprazdan şutunu çekti, top az farkla auta gitti.
90+5. dakikada gelişen Gaziantep atağında Dicko topu ortaladı. Dicko'nun ortasında topu kontrol eden Kenan, ceza alanı sol çaprazından kaleye gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş
Alanyaspor: Marafona, Steven Caulker, Juanfran, Francois Moubandje, Giorgos Tzavellas, Berkan Kutlu, Davidson (Adam Bareiro dk. 90 ?), Manolis Siopis (Ceyhun Gülselam dk. 80 ?), Salih Uçan, Mustafa Pektemekx (Efkan Bekiroğlu dk. 90 ?), Khouma Babacar (Efecan Karaca dk. 73)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Umut Güneş, Damian Kadzior, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Roderick Miranda, Alin Tosca, Alexandru Maxim, Jefferson Nogueira (Kenan Özer dk. 71), Amedej Vetrih (Furkan Soyalp dk. 82 ?), Pawel Olkowski (Oğuz Ceylan dk. 86 ?), Kevin Mirallas, Muhammet Demir (Bilal Başacıkoğlu dk. 86 ?), Nouha Dicko
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Ulaş Zengin, Mirza Cihan, Osama Rashid, Andre Sousa, Zvonimir Kozulj
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Goller: Muhammet (dk. 6 ve 41) (Gaziantep FK), Mustafa Pektemek (dk. 11 ve 53), Caulker (dk. 44) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Giorgos Tzavellas, Caulker, Marafona (Alanyaspor), Kevin Mirallas (Gaziantep FK)