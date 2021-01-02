Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Başakşehir'in sağ kanattan Visca ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Epureanu kaleyi yokladı. Savunmadan seken top kaleci Marafona'da kaldı.

66. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın ceza sahasının sağından sert şutu üstten auta gitti.

80. dakikada Davidson kendi yarı sahasında Başakşehir savunmasından kaptığı topla tek başına rakip kaleye kadar geldi. Savunmayı ve kaleciyi geçen Davidson'un şutu direkten geri döndü.

84. dakikada Fatih'in ara pasında ceza sahası sağında topla buluşan Tayfur'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

89. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Mustafa Pektemek içeri kadar getirdiği topu Bakasetas'a aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşu kaleci Volkan'da kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Fatih Aksoy dk. 81 ?), Steven Caulker, Giorgos Tzavellas, Francois Moubandje, Berkan Kutlu, Manolis Siopis (Umut Güneş dk. 86 ?), Efecan Karaca (Tayfur Bingöl dk. 70), Anastasios Bakasetas, Davidson (Mustafa Pektemek dk. 86 ?), Adam Bareiro (Salih Uçan dk. 70)

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Hasan Ayaroğlu, Efkan Bekiroğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael Da Silva, Alexandu Epureanu, Cemali Sertel (Nacer Chadli dk. 46), Carlos Ponck (Berkay Özcan dk. 75), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Okechukwu Azubuike (Fredrik Gulbrandsen dk. 46), Deniz Türüç, Edin Visca, Enzo Crivelli (Danijel Aleksic dk. 75)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Uğur Uçar, Ravil Tagir, Hasan Ali Kaldırım, Giuliano, Mehmet Topal

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Goller: Bakasetas (dk. 19), Francois Moubandje (dk. 21), Tayfur Bingöl (dk. 84) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Edin Visca, Rafael Da Silva (Başakşehir), Manolis Siopis, Marafona, Francois Moubandje (Alanyaspor)