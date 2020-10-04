Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Efecan'ın vuruşu üstten auta gitti.
16. dakikada Salih'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Tzavellas topu topuğuyla arka direğe aşırtmak istedi ancak meşin yuvarlak üst direkten sekip dışarıya gitti.
19. dakikada gelişen Alanyaspor atağında cezasahasının içinde topla buluşan Davidson kaleye sert şut çekti. Kaleciden seken topu ceza sahası yayında bulunan Bakasetas, gelişine sert vurarak ağlara gönderdi. 1-0
23. dakika sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Bareiro topu arka direkte bomboş durumda olan Davidson'a çıkarttı. Davidson'un vuruşunda kaleci Munir topu çelmeyi başardı. Seken topu Davidson kafayla tamamlayarak filelere gönderdi. 2-0
35. dakikada Alanyaspor'da Efecan kaptığı topla Bakasetas'ı gördü. Bakasetas topu yeniden Efecan'a aktardı. Efecan topu sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup arka direkte bomboş durumdaki Bareiro'yu gördü. Bu futbolcunun sert şu topu ağlarla buluşturdu. 3-0
45+2. dakikada orta sahadan gelişen Alanyaspor atağında Siopis topu cezasahası içindeki Moubandje'ye verdi. Moubandje altıpasın içinde sert vurarak topu ağlarla buluşturdu. 4-0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Murat Tuğberk Curbay,
Alanyaspor: Marafona, Steven Caulker, Giorgos Tzavellas, Francois Moubandje, Juanfran, Efecan Karaca, Anastasios Bakasetas, Davidson, Manolis Siopis, Salih Uçan, Adam Bareiro
Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Berkan Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Hasan Ayaroğlu, Tayfur Bingöl, Khouma Babacar
Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı
Hatayspor: Munir Mohamedi, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Strahil Popov, Gökhan Karadeniz, Rayane Aabid, Helder Barbosa, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, Mame Diouf,
Yedekler: Akın Alkan, Soner Örnek, Jean-Claude Billong, Alexandros Katranis, Abdurrahman Canlı, Burak Çamoğlu, Ruben Ribeiro, Babajide Akintola, Aaron Boupendza, Mirkan Aydın
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Anastasios Bakasetas (dk.19) ,Davidson (dk. 23), Bareiro (dk. 35) (Alanyaspor),
Sarı kartlar: Efecan Karaca, Salih Uçan (Alanyaspor), Rayane Aabid (Hatayspor)