Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 31.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.
74. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top direkten döndü.
80. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın gelişine vuruşu yandan dışarı çıktı.
89. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'in sert vuruşu ağları havalandırdı. 3-1
90+5. dakikada Alanyaspor sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Juanfran'ın ortasıyla topa iyi yükselen Mustafa Pektemek vurduğu kafaya topu filelerle buluşturdu. 4-1
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy,
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Steven Caulker, Juanfran, Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Anastasios Bakasetas, Onur Bulut (Junior Fernandes dk. 58), Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (Emircan Altıntaş dk. 71), Salih Uçan (Manolis Siopis dk. 58) Papiss Cisse (Mustafa Pektemek dk. 88 ?)
Yedekler: Cenk Gönen, Kaan Kanak, Lokman Gör, Baiano, Umut Güneş, Musa Çağıran
Teknik Direktör: Erol Bulut
Galatasaray: Okan Koçuk, Ryan Donk, Mariano Filho (Şener Özbayraklı dk. 80), Martin Linnes, Marcao, Emre Akbaba, Jean Michael Seri, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Ömer Bayram (Jimmy Durmaz dk. 80 ?) Adem Büyük
Yedekler: Berk Balaban, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Jesse Sekidika, Selçuk İnan, Yunus Akgün
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Cisse (dk. 43 ve 45+2), Anastasios Bakasetas (dk. 89), Mustafa Pektemek (dk. 90+5) (Alanyaspor), Adem Büyük (dk. 45+3) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam (Alanyaspor), Younes Belhanda (Galatasaray)