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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 18.

Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleden 5-1 galip ayrılarak ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada Papiss Cisse'nin ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın şutu filelere gitti. 2-0


62. dakikada sağ kanattan Efecan'ın pasında topla buluşan Siopis'in şutunda Papiss Cisse'nin önünde kaldı. Bu oyuncu da kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0


75. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Henrique'nin yerden şutunda kaleci Marafona topu kontrol etti.


84. dakikada sağ kanattan Djalma Campos'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes'in şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0


87. dakikada Emre'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında savunmadan seken topu önünde bulan Henrique meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1


90+2. dakikada defansın hatasında araya giren Fernandes, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-1



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano (Onur dk. 68), Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Salih (Ceyhun Gülselam dk. 78), Siopis, Efecan, Djalma Campos, Bakasetas (Fernandes dk. 68), Papiss Cisse


Yedekler: Eray, Kaan, Emircan, Umut, Mustafa Pektemek, Bammou


Teknik Direktör: Erol Bulut


Kayserispor: İsmail Çipe, Kvrzic, Rienstra, Mert Kula, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin (Henrique dk. 65), Enver Cenk (Emre Demir dk. 80 ?), Mario Situm, Aksel (Gustavo Campanharo dk. 65), Muris Mesanovic


Yedekler: Hakan, Abdennour, Oğuzhan, Emirhan, Ömer, Kravets


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Goller: Tzavellas (dk. 38), Bakasetas (dk. 59), Papiss Cisse (dk. 62), Fernandes (dk. 84 ve 90+2) (Aytemiz Alanyspor), Henrique (dk. 87) (Kayserispor)


Kırmızı kart: Kvrzic (dk. 47) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Hasan Hüseyin, Djedje (Kayserispor)

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