Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 6 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, A. Hatayspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi takımının 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada orta sahadan Salih'in ortasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Bareiro'nun şutunda kaleci Munir gole izin vermedi.
67. dakikada Alanyaspor yarı sahasında topu kapan Davidson tek başına Hatayspor ceza sahasına kadar geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson topu ağlarla buluşturdu. 5-0
78. dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada Berkan'ın uzun pasında topla buluşan Babacar, ceza sahasına girerek pasını aktardı. Altıpas içinde yer alan Davidson, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi.6-0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Murat Tuğberk Curbay,
Alanyaspor: Marafona, Steven Caulker, Giorgos Tzavellas, Francois Moubandje (Ahmet Gülay dk. 75), Juanfran, Efecan Karaca, Anastasios Bakasetas (Efkan Bekiroğlu dk. 75), Davidsonx (Mustafa Pektemek dk. 82), Manolis Siopis, Salih Uçan (Berkan Kutlu dk. 68) Adam Bareiro (Khouma Babacar dk. 68)
Yedekler: Ufuk Ceylan, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Hasan Ayaroğlu, Tayfur Bingöl
Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı
Hatayspor: Munir Mohamedi, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Strahil Popov, Gökhan Karadeniz (Aaron Boupendza dk. 71 ?), Rayane Aabid, Helder Barbosa (Babajide Akintola dk.46), Isaac Sackey (Abdurrahman Canlı dk. 63), Selim Ilgaz (Ruben Ribeiro dk. 46), Mame Diouf (Mirkan Aydın dk. 71 ?)
Yedekler: Akın Alkan, Soner Örnek, Jean-Claude Billong, Alexandros Katranis, Burak Çamoğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Anastasios Bakasetas (dk. 19), Davidson (dk. 23, 67 ve 78), Bareiro (dk. 35), Moubandje (dk. 45+2) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Efecan Karaca, Salih Uçan (Alanyaspor), Rayane Aabid, Pablo Santos, Babajide Akintola (Hatayspor)