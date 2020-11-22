Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Davidson'un rakip cezasına girmeden çektiği şut, kaleci Ferhat Kaplan'ın kucağında kaldı.
33. dakikada Amilton, orta sahadan aldığı topu ceza sahası sol çaprazına kadar sürükledi, ardından yerden pasla buluşturduğu Gökdeniz, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Podolski'ye bıraktı. Podolski'nin şutunda top kalecide kaldı.
34. dakikada sağ kanattan gelişine atakta Podolski'nin topuk pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sidney Sam, kaleyi karşıdan gören yerden sert vurdu, kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.
43. dakikada Aytemiz Alanyaspor sağ kanattan Salih Uçar ile korner kullandı. Kale önünde kafa vuruşu yapan Caulker'in şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.
45. dakikada maçın hakemi Özgür Yankaya, Antalyasporlu defans oyuncusu Veysel'in, Babacar'a ceza sahası içerisinde faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR'ı izlemeye giden Yankaya, penaltıyı iptal ederek hakem atışıyla maçı tekrar başlattı.
Stat: Antalya
Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Cem Özbay
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Kudriashov, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Sidney Sam, Amilton, Podolski, Gökdeniz Bayrakdar
Yedekler: Doğukan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Mevlüt, Ufuk Akyol, Serdar, Omar, Adem, Ali
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Bakasetas, Babacar
Yedekler: Ahmet Güney, Ahmet Gülay, Fatih, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Mustafa Pektemek, Hasan, Berkan, Efkan, Umut
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sarı kart: Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)