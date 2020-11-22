İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Bakasetas'ın sağ kanattan ortasında Efecan'ın dokunduğu top, Salih'in önünde kaldı. Ayak içiyle düzgün vuruş yapan Salih, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


68. dakikada sarı kartı bulunan Hakan Özmert, faul pozisyonuna yaptığı itiraz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


84. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip oyuncuları geçen Berkan Kutlu, sol çaprazdan girdiği ceza sahası içerisinde kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2



Stat: Antalya


Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Cem Özbay


Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Kudriashov, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Hakan Özmert, Nuri Şahin (Ufuk Akyol 90+1 ?), Sidney Sam (Eren Albayrak dk. 46), Amilton (Mevlüt dk. 88 ?), Podolski, Gökdeniz Bayrakdar (Omar dk. 78)


Yedekler: Doğukan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Serdar, Adem, Ali


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Berkan Kutlu dk. 74), Salih Uçan, Efecan Karaca (Fatih Aksoy dk. 90 ?) Davidson (Mustafa Pektemek dk. 86 ?), Bakasetas (Efkan dk. 86 ?), Babacar (Adam Bareiro dk.74)


Yedekler: Ahmet Güney, Ahmet Gülay, Ceyhun Gülselam, Hasan, Umut


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Goller: Salih Uçan (dk. 55), Berkan Kutlu (dk. 84) (Aytemiz Alanyaspor)


Kırmızı kart: Hakan Özmert (dk. 68) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Naldo, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor), Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.