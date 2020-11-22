Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Bakasetas'ın sağ kanattan ortasında Efecan'ın dokunduğu top, Salih'in önünde kaldı. Ayak içiyle düzgün vuruş yapan Salih, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
68. dakikada sarı kartı bulunan Hakan Özmert, faul pozisyonuna yaptığı itiraz nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
84. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip oyuncuları geçen Berkan Kutlu, sol çaprazdan girdiği ceza sahası içerisinde kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
Stat: Antalya
Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Cem Özbay
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Kudriashov, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Hakan Özmert, Nuri Şahin (Ufuk Akyol 90+1 ?), Sidney Sam (Eren Albayrak dk. 46), Amilton (Mevlüt dk. 88 ?), Podolski, Gökdeniz Bayrakdar (Omar dk. 78)
Yedekler: Doğukan, Ersan Gülüm, Bahadır Öztürk, Serdar, Adem, Ali
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Berkan Kutlu dk. 74), Salih Uçan, Efecan Karaca (Fatih Aksoy dk. 90 ?) Davidson (Mustafa Pektemek dk. 86 ?), Bakasetas (Efkan dk. 86 ?), Babacar (Adam Bareiro dk.74)
Yedekler: Ahmet Güney, Ahmet Gülay, Ceyhun Gülselam, Hasan, Umut
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Salih Uçan (dk. 55), Berkan Kutlu (dk. 84) (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Hakan Özmert (dk. 68) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Naldo, Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar (Antalyaspor), Davidson (Aytemiz Alanyaspor)