Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1- Aytemiz Alanyaspor:0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32.
Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar(ilk yarı)
6. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Jahovic'in dokunuşunu kaleci çıkardı.
12. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
21. dakikada Doğukan Sinik'in sol kanattan ceza alanı içine kestiği korner atışında Jahovic'in kafası ağlarla buluştu. 1-0
28. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Cisse'nin şutu az farkla yandan auta gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Kudrıashov, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Amilton, Jahovic
Yedekler: Yakup Mert Çakır, Boffın, Ersan Adem Gülüm, Salih Dursun, Balanco Leschuk, Mevlüthan Ekelik, Chico, Erman Herman Vardar, Mustafa Erdilman
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N'sakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan ? (Siopis dk.21 ?), Efecan Karaca, Bakasetas, Fernandes, Cisse
Yedekler: Cenk Gönen, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Welınton, Onur Bulut, Umut Güneş, Musa Çağıran, Lokman Gör, Emircan Altıntaş
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Adis Jahovic (dk.21)(Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)