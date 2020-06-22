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Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 -Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı FT Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Sinan Gümüş kafa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Podolski'nin şutu yandan auta gitti.


3. dakikada Amilton'un sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


13. dakikada Garmash'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Tarık kornere çeldi.


31. dakikada Melnjak, sol kanattan ceza sahası içinde kestiği ortada Samudıo'nun kafasını kaleci son anda ayaklarıyla çıkardı.


35. dakikada Kudryashov'un sol kanattan ceza sahası arka direğe kestiği ortada Podolski'nin kafası kalecinin müdahalesiyle üst direğe de çarparak kornere çıktı.



Stat: Antalya


Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Asım Yusuf Öz


Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Ersan Gülüm, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Fredy, Sinan Gümüş, Hakan Özmert, Amilton, Podolski, Jahovic


Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Mukairu, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Celutska, Ndinga


Teknik direktör: Tamer Tuna


Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Melnjak, Talbi, Fernandes,Diomande, Vetrih, Garmash, Tunay Torun, Samudıo, Skoda


Yedekler: Zafer Görgen, Boğaçhan Kaçmaz, Abdullah Durak, Boldrin, Oğulcan Çağlayan, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Yan Sasse, Orhan Ovacıklı, Boriachuk


Teknik direktör: Ünal Karaman


Gol: Sinan Gümüş (dk. 3) (Fraport TAV Antalyaspor)

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