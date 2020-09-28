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Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. hafta kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Podolski'nin şutu kalecide kaldı.


58. dakikada Nuri Şahin'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Kudriashov, meşin yuvarlağı Veysel Sarı'nın önüne bıraktı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0


61. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kontrol etti.


82. dakikada Podolski'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Amilton'un dokunuşu Pantilimon'da kaldı.


83. dakikada Frediy'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.


90. dakikada Rodella'nın ceza yayı dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



Stat: Antalya


Hakemler: Halis Özkahya, Özgür Ertem, Hüsnü Emre Çelimli


Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Amilton (Sdney Sam dk. 90 ?), Fredy, Nuri Şahin (Ufuk Akyol dk. 77), Hakan Özmert (Gökdeniz Bayrakdar dk. 66), Mukairu (Podolski dk. 46), Jahovic (Origill dk. 66)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Naldo, Harun Alpsoy, Omar İmeri


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Denizlispor: Pantilimon, Bergdich, Mustafa Yumlu, Fabiano (Bakalorz dk. 69), Oğuz Yılmaz, Lopes, Murawski (Mesanovic dk. 78), Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Rodallega


Yedekler: Cenk Gönen, Subotic, Asım Aksungur, Sakıb Aytaç, Özgür Çek, Özer Özdemir, Alihan Kalkan, Muhammed Eren Kıryolcu


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Gol: Veysel Sarı (dk. 58) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz (Denizlispor)

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