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Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Galatarasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 34.

Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Fredy gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-0


22. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Feghouli'nin, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı.


37. dakikada Doğukan Sinik'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sangare'nin sert şutu kalecide kaldı.


42. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



Stat: Antalya


Hakemler: Suat Arslanboğa, Cemal Bingün, Özgür Ertem


Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudriashov, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Fredy, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Amilton, Jahovic


Yedekler: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Salih Dursun, Leschuk, Mevlüthan Ekelik, Chico, Serdar Poyraz, Ndınga, Hakan Özmert


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Galatasaray: Okan Koçuk, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba ? (Ömer Bayram dk. 4), Adem Büyük


Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Yılmaz Çalık, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Sekıdıka, Atalay Babacan, Emin Bayram


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Fredy (dk. 18) (Fraport TAV Antalyasppor)


Sarı kart: Linnes (Galatasaray)

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