Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk haftasında Fraport Tav Antalyaspor, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor.
Süper Lig'in ilk haftasında Fraport Tav Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in sert şutu kalecide kaldı.
24. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında karambolde kalan topu önünde bulan Soner Dikmen'in şutunu kaleci kurtardı.
41. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasına giren Fredy, meşin yuvarlağı kale önünde uygun pozisyondaki Bünyamin Balcı'ya bıraktı. Bünyamin'in dokunduğu top kalecinin solundan ağlara girdi. 1-0
Stat: Antalya
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Metin, Osman Gökhan Bilir
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak Kudriashov, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Fredy, Bünyamin Balcı, Amilton,Doğukan Sinik, Jahovic
Yedekler: Ferhat Kaplan,Ersan Gülüm, Nuri Şahin, Sidney Sam, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Podolski,Orgill, Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Gençlerbirliğ: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan, Diego, Toure, Johansson, Soner Dikmen, Berat Ayberk Özdemir, Sio, Candeias, Stancu, Ayite
Teknik direktör: Mert Nobre
Yedekler: Ertaç Özbir, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Dominik Furman, Sefa Yılmaz,Mustafa Çeçenoğlu, Murat Yıldırım, İlker Karakaş, Sami Gökhan Altıparmak
Gol: Bünyamin Balcı (dk. 41) (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)