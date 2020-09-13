İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk haftasında Fraport Tav Antalyaspor, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Fraport Tav Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in sert şutu kalecide kaldı.


24. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında karambolde kalan topu önünde bulan Soner Dikmen'in şutunu kaleci kurtardı.


41. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasına giren Fredy, meşin yuvarlağı kale önünde uygun pozisyondaki Bünyamin Balcı'ya bıraktı. Bünyamin'in dokunduğu top kalecinin solundan ağlara girdi. 1-0



Stat: Antalya


Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Metin, Osman Gökhan Bilir


Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak Kudriashov, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Fredy, Bünyamin Balcı, Amilton,Doğukan Sinik, Jahovic


Yedekler: Ferhat Kaplan,Ersan Gülüm, Nuri Şahin, Sidney Sam, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Podolski,Orgill, Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Gençlerbirliğ: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan, Diego, Toure, Johansson, Soner Dikmen, Berat Ayberk Özdemir, Sio, Candeias, Stancu, Ayite


Teknik direktör: Mert Nobre


Yedekler: Ertaç Özbir, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Dominik Furman, Sefa Yılmaz,Mustafa Çeçenoğlu, Murat Yıldırım, İlker Karakaş, Sami Gökhan Altıparmak


Gol: Bünyamin Balcı (dk. 41) (Fraport TAV Antalyaspor)


Sarı kart: Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.