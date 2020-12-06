Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Antalyaspor'un sol taraftan kullandığı köşe atışında defanstan seken top, ceza sahası yayı üzerinde Podolski'nin önüne düştü. Podolski'nin şutunda top üstten auta gitti.

21. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Orkan'ın çektiği sert şutu kaleci Boffin kurtardı.

24. dakikada sol kanattan Tiago Pinto'nun uzun ortasında defansın sektirdiği top Kitsiou'nun önünde kaldı. Kitsiou, Eren Albayrak ile mücadelesi sırasında yere düşünce, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterip, Eren Albayrak'ı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. VAR tavsiyesiyle pozisyonu tekrar inceleyen maçın hakemi, penaltı ve kırmızı kartı iptal etti.

45+5. dakikada Podolski'nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Jahovic ceza sahasına girerek sağ çağrazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Gülüm, Kudriashov, Omar İmeri, Eren Albayrak, Fredy, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Podolski, Amilton, Adis Jahovic

Yedekler: Doğukan, Ferhat Kaplan, Sidney Sam, Orgill, Mevlüt Han, Serdar Poyraz, Adem, Ali

Teknik Direktör: Ersun Yanal

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Voca, Pazdan, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Diousse, Alper Potuk, Orkan Çınar, Lobjanidze, Bolingi

Yedekler: Koray, Luka Adzic, Ender, Şahverdi, Cebrail, Torgeir Borven, Mücahit, Lukasik, Endri Çekici, Atilla Turan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Jahovic (dk. 45+5) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Gökdeniz, Podolski (Fraport TAV Antalyaspor), Kitsiou, Alper (MKE Ankaragücü)