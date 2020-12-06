Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 11.
Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Ankaragücü'nde Şahverdi Çetin'in kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şut, defanstan geri döndü.
73. dakikada sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Podolski yerden ortaladı, Sidney Sam'in topuğuyla yaptığı şık vuruşu kaleci Friedrich kurtardı.
82. dakikada Antalyaspor atağında sağ kanattan ceza sahasına içeri yapılan ortaya topa gelişine vuran Podolski'nin şutu üstten auta gitti.
90+2. dakikada konuk takım gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Adzic'in çektiği sert şutu kaleci Boffin iki hamlede kurtardı.
90+3. dakikada Podolski'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill, zor pozisyonda çektiği şutu kaleci uzaklaştırdı.
Stat: Antalya
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Gülüm, Kudriashov, Omar İmeri, Eren Albayrak, Fredy (Ali Eren dk. 67) Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar (Sidney Sam dk. 58), Podolski, Amilton (Orgill dk.89 ?) Adis Jahovic
Yedekler: Doğukan, Ferhat Kaplan, Mevlüt Han, Serdar Poyraz, Adem
Teknik Direktör: Ersun Yanal
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Voca, Pazdan, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Diousse (Torgeir Borven dk. 66), Alper Potuk (Endri Çekici dk. 46), Orkan Çınar (Şahverdi dk. 46), Lobjanidze (Luka Adzic dk. 89 ?), Bolingi
Yedekler: Koray, Ender, Cebrail, Mücahit, Lukasik, Atilla Turan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Gol: Jahovic (dk. 45+5) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Gökdeniz, Podolski, Amilton (Antalyaspor), Kitsiou, Alper (MKE Ankaragücü)