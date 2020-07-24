Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 34.
Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında, Fraport TAV Antalyaspor sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Fredy ile yaptığı verkaçla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalen Eren Albayrak'ın şutunu Okan Koçuk çıkardı.
56. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza yayı üzerinden Marcao'nun plase vuruşu üstten auta gitti.
58. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saracchi'nin vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
63. dakikada kazanılan köşe vuruşundan yapılan ortaya Belhanda dokundu. Belhanda'nın müdahalesinden sonra Amilton meşin yuvarlağa eliyle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada Belhan'da penaltı atışını gole çevirdi. 1-2
90+3. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çeldi. Ardından topu önünde bulan Lesschuk'un şutu yan kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topu alan Amilton'un pasında kale önünde Leschuk filelere yolladı. 2-2
Stat: Antalya
Hakemler: Suat Arslanboğa, Cemal Bingün, Özgür Ertem
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudriashov, Nazım Sangare, Ufuk Akyol (Leschuk dk. 67), Fredy (Mevlüthan Ekelik dk. 82 ?) Bünyamin Balcı (Hakan Özmert dk. 62), Doğukan Sinik (Chico dk. 67), Amilton, Jahovic
Yedekler: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Salih Dursun, Serdar Poyraz, Ndinga
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Galatasaray: Okan Koçuk, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda (Jimmy Durmaz dk. 87 ?), Feghouli (Yunus Akgün dk. 87 ?) Emre Akbaba ? (Ömer Bayram dk. 4), Adem Büyük
Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Yılmaz Çalık, Sekıdıka, Atalay Babacan, Emin Bayram
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Fredy (dk. 18), Leschuk (dk. 90+3) (Fraport TAV Antalyasppor), Saracchi (dk. 58), Belhanda (dk. 65 pen.) (Galatasaray)
Sarı kart: Linnes (Galatasaray)