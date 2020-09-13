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Süper Lig: Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Nazım Sangare'nin pasında ceza salanı sol çaprazında topla buluşan Fredy'nin sert şutunu kaleci çıkardı.


77. dakikada Amilton'un uzun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Hakan Özmert, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-0



Stat: Antalya


Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Metin, Osman Gökhan Bilir


Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Kudriashov, Veysel Sarı, Nazım Sangare, Hakan Özmert, Fredy, Bünyamin Balcı (Nuri Şahin dk. 65), Amilton, Doğukan Sinik (Orgill dk. 78), Jahovic (Podolski dk. 87 ?)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Sidney Sam, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Mukairu, Gökdeniz Bayrakdar


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Gençlerbirliğ: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan (İlker Karakaş dk. 82 ?), Diego, Toure, Johansson, Soner Dikmen (Murat Yıldırım dk. 82 ?), Berat Ayberk Özdemir, Sio,Candeias, Stancu, Ayite (Sefa Yılmaz dk. 65)


Teknik Direktör: Mert Nobre


Yedekler: Ertaç Özbir, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Dominik Furman, Mustafa Çeçenoğlu, Sami Gökhan Altıparmak


Goller: Bünyamin Balcı (dk. 41), Hakan Özmert (dk. 77) (Fraport TAV Antalyaspor)


Sarı kartlar: Amilton (Antalyaspor), Diego (Gençlerbirliği)

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