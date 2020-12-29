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Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Atakaş Hatayspor: 6 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında, FT Antalyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Traore'nin şutu kaleciyi geçti, Naldo kaleye giden topu son anda kornere gönderdi.


63. dakikada Podolski'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın yerden vuruşu, kale direğinin yakınından dışarı çıktı.


65. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mame Diouf'un şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.


90. dakikada ceza sahası dışından Selim'in şutunu Boffin sektirdi, oyuna yeni giren Mirkan'ın önünde kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-6


90+1. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından çektiği sert şut, direkten geri döndü.



Stat: Antalya


Hakemler: Ramazan Keleş, Samet Çavuş, Murat Şener


FT Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz (Bünyamin dk. 28), Ersan Gülüm (Eren Albayrak dk. 28), Naldo, Kudriashov, Sidney Sam (Omar Imeri dk. 88 ?), Nuri Şahin, Hakan Özmert (Gökdeniz dk. 28), Fredy, Podolski (Doğukan Sinik dk. 64) , Orgill


Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Mevlüt Han, Serdar, Adem


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Hatayspor: Mohamedi, Popov, Billong, Pablo, Katranis (Mesut dk. 67), Akintola (Burak Can dk. 88 ?), Ruben Riberio, Rayane Aabid, Traore (Selim Ilgaz dk. 67), Boupendzax (Abdurrahman Canlı dk. 83), M. Diouf ( Mirkan dk. 88)


Yedekler: Yavuz, Akın Alkan, Soner, Helder Barbosa, Yusuf Abdioğlu


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Boupendza (dk. 8, 17, 22 ve 45+1), Akintola (dk. 35), Mirkan (dk. 90) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Hakan Özmert, Orgill, Fredy, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin (Antalyaspor), Katranis, Traore, Mesut (Hatayspor)

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