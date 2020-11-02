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Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında FT Antalyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kaleci topu güçlükle çıkardı.


12. dakikada Caner'in sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasında topla buluşan Samatta pasını önündeki Valencia'ya bıraktı. Bu futbolcunun vuruşu üstten auta gitti.


14. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ozan Tufan'ın penaltı noktası yakınından topu düzelterek yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.


23. dakikada Gustavo'nun ceza alanı dışından yerden sert şutu kalecide kaldı.


43. dakikada ceza alanı içinde Serdar Aziz'in topuğuna bastığı gerekçesiyle Jahovic'e hakem önce sarı kart gösterdi. VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen hakem, sarı kartı iptal ederek, Jahovic'i direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.



Stat: Antalya


Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez


FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Mert Yılmaz, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill, Podolski, Jahovic


Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Mevlüt Han Ekelik, Fredy, Ufuk Akyol, Serdar Poyraz, Omar İmeri,Adem Metin Türk, Ali Eren İyican


Teknik sorumlu: Sedat Karabük


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Gustavo, Pelkas, Sosa, Valencia, Samatta


Yedekler: Harun Tekin, Lemos, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Cisse, Perotti, Sinan Gümüş, Nazım Sangare, Novak, Kemal Ademi


Teknik Direktör: Erol Bulut


Kırmızı kart: Jahovic (dk. 43) (FT Antalyaspor)


Sarı kart: Veysel Sarı (FT Antalyaspor)

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