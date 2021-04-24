Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 -Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 37.
Süper Lig'in 37. haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar(İkinci yarı)
57. dakika ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram'ın sert şutunu kaleci çıkardı.
58. dakikada Podolski, Şener'e yaptığı faulün ardından 2 sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
69. dakikada sağ kanattan ceza alanı giren Kerem Aktürkoğlu pasını Arda'ya bıraktı. Arda'nın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Mostafa Mohamed'in sert şutu yan kale direğine çarparak oyuna döndü.
70. dakikada Mostafa Mohamed'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.
71. dakikada Halil Dervişoğlu, ceza alanı sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top yandan auta gitti.
77. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Şener, son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Mostafa Mohamed vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Maç bitiminde Kudriashov, hakeme itirazlarından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.
Stat: Antalya
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
FT Antalyasppor: Boffin, Bahadır Öztürk (Ali Eren İyican dk. 45), Kudriashov, Naldo, Mert Yılmaz (Nuri Şahin dk. 80 ?), Bünyamin Balcı, Amilton, Ufuk Akyol, Fredy, Serdar Gürler (Orgill dk. 21), Podolski
Yedekler:Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Drole, Omar İmeri
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Galatarasay: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Taylan Antalyalı dk. 90 ?), Emre Akbaba (Mostafa Mohamed dk. 64), Gedson Fernandes, Emre Kılınç (Arda Turan dk. 64), Kerem Aktürkoğlu (Oğulcan Çağlayan dk. 90 ?), Halil Dervişoğlu (Babel dk. 78)
Yedekler: Okan Koçuk, Emre Taşdemir, Luyındama, Saracchi, Feghouli
Teknik direktör: Fatih Terim
Gol: Mostafa Mohamed (dk. 77) (Galatasaray)
Kırmızı kartlar: Podolski (dk. 58), Kudriashov (Maç sonunda)
Sarı kartlar: Podolski, Mert Yılmaz, Nuri Şahin, Naldo (FT Antalyaspor), Arda Turan (Galatasaray)