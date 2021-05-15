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Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - İH Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in son haftasında FT Antalyaspor sahasında karşılaştığı İH Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in son haftasında FT Antalyaspor sahasında karşılaştığı İH Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar(İkinci yarı)


61. dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Sekidika'nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunu kaleci kurtardı.


67. dakikada Ahmetovic'in pasında topla buluşan Daci'nin seza sahası sağ çaprazından şutu yandan auta gitti.


88. dakikada Endon Daci'nin ceza sahası içi sol çaprazından şutu üstten auta gitti.



Stat: Antalya


Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Çimen, Esat Sancaktar


FT Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı (Nuri Şahin dk. 46), Bahadır Öztürk, Ersan Gülüm (Drole dk. 86 ?), Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Omar İmeri, Ufuk Akyol (Kudriashov dk. 76), Hakan Özmert (Mevlüt Han Ekelik dk. 36), Sidney Sam (Gökdeniz Bayrakdar dk. 76 ), Orgill


Yedekler: Boffin, Naldo, Mustafa Eddilman, Veysel Sarı, Fehmi Koç


Teknik Direktör: Ersun Yanal


İH Konyaspor: Erten Ersu, Ahmet Çalık, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Adil Demirbağ (Ahmet Karademir dk. 54), Hadziahmetovic, Zymer Bytyqi (Doğancan Gölpek dk. 54), Rahmanovic (İsmail Güven dk. 46), Sekidika (Volkan Fındıklı dk. 88 ?), Skubic, Cikalleshi (Daci dk. 46)


Yedekler: Sehic, Eray Birniçan,Volkan Fındıklı, Shengelıa, Miya, Barış Yardımcı


Teknik Direktör: Ersan Parlatan


Sarı kart: Rahmanovic, Sekidika (İH Konyaspor), Orgill, Mevlüt Han Ekelik, Gökdeniz Bayrakdar


(FT Antalyaspor)

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