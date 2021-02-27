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Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında FT Antalyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Crivelli'nin kale önüne yolladığı pasa uygun pozisyondaki Guldbrandsen dokunamadı. Daha sonra meşin yuvarlağı savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.



Stat: Antalya


Hakemler: Fırat Aydunus, Süleyman Özay, Candaş Elbil


FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik, Fredy, Amilton, Orgill


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Sidney Sam, Serdar Gürler, Omar İmeri, Podolski, Drole


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Berkay, Crivelli, Gulbrandsen


Yedekler: Mert Günok, Ravil Tagir, Uğur Uçar, Cemali Sertel, Azubuike, Giuliano, Youssuf Ndayüishimiye, Junior Fernandes, Demba Ba, Ömer Ali Şahiner


Teknik Direktör: Aykut Kocaman

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