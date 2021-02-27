Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 27.
Süper Lig'in 27. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada ceza sahası dışarında topla buluşan Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
64. dakikada şık bir vücut çalımıyla topu önüne alan Gulbrandsen'in, kaleyi karşıdan gören noktadan çektiği sert vuruşu kaleyi bulmadı.
Stat: Antalya
Hakemler: Fırat Aydunus, Süleyman Özay, Candaş Elbil
FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik (Omar İmeri dk. 81 ?), Fredy, Amilton (Podolski dk. 81 ?), Orgill (Sidney Sam dk. 70)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Serdar Gürler, Drole
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ponck, Leo Duarte (Ömer Ali Şahiner dk. 57), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Youssuf Ndayishimiye dk. 81 ?), Aleksic (Junior Fernandes dk. 81 ?), Berkay, Crivelli (Demba Ba dk. 70), Gulbrandsen (Giuliano dk. 70)
Yedekler: Mert Günok, Ravil Tagir, Uğur Uçar, Cemali Sertel, Azubuike
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı kart: Podolski (Antalyaspor)