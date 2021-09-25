Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.
Süper Lig'in 7. haftasında FT Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar(ilk yarı)
5. dakikada Poli'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.
16. dakikada Mustafa Eskihallaç'ın ceza yayı üzerinden sert şutu az fakla direği yanından dışarıya çıktı.
38. dakikada Tetteh ceza sahası içinde pasını Adem Büyük'e aktardı. Adem'in gelişine vuruşunda meşin yuvarklak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Stat: Antalya
Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral
FT Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Mukairu, Wright
Yedekler: Doğukan Özkan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevic, Kudriashov, Crivelli, Amilton, Ghasha, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadadi, Sadık Çiftpınar, Wallace, Semih Kaya, Ndong, Aabid, Mustafa Eskihallaç, Adem Büyük, Chouiar, Tetteh
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Mallan, Mert Örnek, Haqi Osman, Bwalya, Karım Hafes, Mert Miraç Altıntaş, Muhammed Emin Sarıkaya
Teknik Direktör: İrfan Buz