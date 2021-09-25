İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında FT Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar(ilk yarı)


5. dakikada Poli'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.


16. dakikada Mustafa Eskihallaç'ın ceza yayı üzerinden sert şutu az fakla direği yanından dışarıya çıktı.


38. dakikada Tetteh ceza sahası içinde pasını Adem Büyük'e aktardı. Adem'in gelişine vuruşunda meşin yuvarklak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.



Stat: Antalya


Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral


FT Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Mukairu, Wright


Yedekler: Doğukan Özkan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Milosevic, Kudriashov, Crivelli, Amilton, Ghasha, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadadi, Sadık Çiftpınar, Wallace, Semih Kaya, Ndong, Aabid, Mustafa Eskihallaç, Adem Büyük, Chouiar, Tetteh


Yedekler: Abdulsamed Damlu, Awuku, Rahman Buğra Çağıran, Mallan, Mert Örnek, Haqi Osman, Bwalya, Karım Hafes, Mert Miraç Altıntaş, Muhammed Emin Sarıkaya


Teknik Direktör: İrfan Buz

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.