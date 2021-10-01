Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8.
Süper Lig'in 8. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Ghacha'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın sert şutu yan kale direğinden penaltı noktasına döndü. Gelen topu önünde bulan Bünyamin'in vuruşu ağlara gitti. 1-1
61. dakikada Ghacha'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Crivelli'nin şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
74. dakikada Fredy'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Ghacha'nın vuruşu kalecide kaldı.
80. dakikada Belhanda'nın pasında Vargas'ın ceza alanı dışından sert vuruşu ağlarla buluştu. 1-2
90. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Güray Vural'un vuruşu az farkla auta gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Volkan Bayarslan, Hakan Karabalcık, Murat Tuğberk Curbay
FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Nuri Şahin (Hakan Özmert dk. 46), Poli (Ghacha dk. 26), Fredy (Amilton dk. 86 ?), Milosevic (Mukaıru dk. 46), Wright, Crivelli (Floranus dk. 74)
Yedekler: Doğukan Özcan, Naldo, Eren Albayrak, Erkan Eybil, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik direktör: Ersun Yanal
Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson,Samet Akaydın,Sylvanus (Kaan Kanak dk. 34), Rassoul, Sinan Kurt (Belhanda dk. 62), Stambuuli,Vargas, Bjarnason (Castro dk. 73), Yunus Akgün (Metehan Mimaroğlu dk. 46), Balotelli (Assombalonga dk. 73)
Yedekler: Muric, Tayyip Talha Sanuç, Ezeh, İzzet Çelik, Osman Tarık Çamdal
Teknik direktör: Vıncenzo Montella
Goller: Balotelli (dk. 43), Vargas (dk. 80) (Adana Demirspor), Bünyamin Balcı (dk. 59) (FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Wright, Veysel, Fredy (FT Antalyaspor), Balotelli (Adana Demirspor)