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Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada Ghacha'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın sert şutu yan kale direğinden penaltı noktasına döndü. Gelen topu önünde bulan Bünyamin'in vuruşu ağlara gitti. 1-1


61. dakikada Ghacha'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Crivelli'nin şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


74. dakikada Fredy'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Ghacha'nın vuruşu kalecide kaldı.


80. dakikada Belhanda'nın pasında Vargas'ın ceza alanı dışından sert vuruşu ağlarla buluştu. 1-2


90. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Güray Vural'un vuruşu az farkla auta gitti.



Stat: Antalya


Hakemler: Volkan Bayarslan, Hakan Karabalcık, Murat Tuğberk Curbay


FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Nuri Şahin (Hakan Özmert dk. 46), Poli (Ghacha dk. 26), Fredy (Amilton dk. 86 ?), Milosevic (Mukaıru dk. 46), Wright, Crivelli (Floranus dk. 74)


Yedekler: Doğukan Özcan, Naldo, Eren Albayrak, Erkan Eybil, Gökdeniz Bayrakdar


Teknik direktör: Ersun Yanal


Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson,Samet Akaydın,Sylvanus (Kaan Kanak dk. 34), Rassoul, Sinan Kurt (Belhanda dk. 62), Stambuuli,Vargas, Bjarnason (Castro dk. 73), Yunus Akgün (Metehan Mimaroğlu dk. 46), Balotelli (Assombalonga dk. 73)


Yedekler: Muric, Tayyip Talha Sanuç, Ezeh, İzzet Çelik, Osman Tarık Çamdal


Teknik direktör: Vıncenzo Montella


Goller: Balotelli (dk. 43), Vargas (dk. 80) (Adana Demirspor), Bünyamin Balcı (dk. 59) (FT Antalyaspor)


Sarı kartlar: Wright, Veysel, Fredy (FT Antalyaspor), Balotelli (Adana Demirspor)

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