Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Ndayishimiye'nin orta sahadan derinlemesine attığı pasa hareketlenen Berkay, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Boffen'i çalımlayıp meşin yuvarlığı boş kaleye gönderdi. 0-2
76. dakikada Visca'nın sağ kanattan köşe vuruşuna yükselen, Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.
80. dakikada Milosevic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda topu kaleci Volkan Babacan rahatlıkla kurtardı.
90+4. dakikada sol kanattan Doğukan'ın sert şutunda kaleci Volkan Babacan'dan seken topu önünde bulan Ghacha düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu.
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
FT Antalyaspor: Boffin, Kudriashov (Milosevic dk. 73), Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Ghacha dk. 73), Fredy (Ufuk Akyol dk. 89 ?), Güray Vural, Doğukan, Amilton (Gökdeniz Bayrakdar dk. 46), Crivelli (Wrihgt dk. 46)
Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Mukairu
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Şener Özbayraklı dk. 90+2 ?) Epureanu, Ndayishimiye, Lima (Hasan Ali Kaldırım dk. 88 ?), Mahmut Tekdemir (Aleksic dk. 75), Berkay Özcan, Visca (Chadli dk. 90+2 ?), Deniz Türüç (Guldbrandsen dk. 75), Tolga Ciğerci, Okaka
Yedekler: Muhammed, Tagir, Duarte, Peter Zulj, Ömer Ali
Teknik Direktör: Erdinç Sözer
Goller: Berkay (dk. 32 ve 56) (Başakşehir), Ghacha (dk. 90+4) (Antalyaspor)
Sarı Kart: Caiçara (Başakşehir)