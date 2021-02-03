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Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında FT Antalyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Rosier'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ljajic'in vuruşunu kaleci kurtardı.


26. dakikada köşe vuruşunda Ljajic'in ortasında Atiba'nın kafa vuruşu üsten auta gitti.


27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nkoudou, kaleciyi çalımlayıp pasını kale önüne çıkardı. Tehlikeli bölgedeki topu Naldo uzaklaştırdı.


38. dakikada Fredy, kaleciden aldığı topu hatalı pas verince araya Larin girdi. Larin'in boş olan kaleye plasesini Boffin, son anda uzanarak kurtardı.


39. dakikada sol kanattan Eren Albayrak'ın ceza alanı içine ortasına iyi yükselen Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Antalya


Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, İlker Takpak


FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri, Eren Albayrak, Nuri Şahinxx, Fredy, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Bahadır Öztürk, Doğukan Sinik, Sidney Sam, Drole, Mevlüt Han Ekelik, Serdar Gürler, Hakan Özmert, Fehmi Koç


Teknik direktör: Ersun Yanal


Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, De Souza, Ljajic, N'koudou, Hutchinson, Larin, Aboubakar


Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran,Montero, Oğuzhan Özyakup, Ghezzal, Hasic, Necip Uysal, Bilal Ceylan,Mensah, Serdar Saatçi


Teknik direktör: Sergen Yalçın


Gol: Gökdeniz Bayrakdar (dk. 39) (FT Antalşyaspor)


Sarı kartlar: Veysel Sarı, Boffin (FT Antalyaspor)

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