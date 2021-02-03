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Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında FT Antalyaspor Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada ceza alanı dışından Atiba'nın sert şutunu kaleci kornere çeldi.


69. dakikada Rosier'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mensah'ın şutu yandan auta gitti.


70. dakikada sol kanatta Larin'e yaptığı faul sonrası kart gören Veysel Sarı, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


73. dakikada Ghezzal'ın sol kanattan altı pas içine ortasında Vida'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1


81. dakikada N'skala'nın kale önüne ortasında Larin'in kafa vuruşunda top yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü.


82. dakikada Josef'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un sert şutunu kaleci çıkardı.



Stat: Antalya


Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, İlker Takpak


FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri(Ersan Adem Gülüm dk. 72x), Eren Albayrak (Hakan Özmert dk. 90 ?), Nuri Şahin, Fredy (Doğukan Sinik dk. 90 ?), Amilton (Sidney Sam dk. 82), Gökdeniz Bayrakdar


Yedekler: Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Drole, Mevlüt Han Ekelik, Serdar Gürler, Fehmi Koç


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, De Souza, Ljajic (Mensah dk. 56), N'koudou (Ghezzal dk. 56), Hutchinson (Oğuzhan dk. 56), Larin, Aboubakar


Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran,Montero, Hasic, Necip Uysal, Bilal Ceylan, Serdar Saatçi


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Gökdeniz Bayrakdar (dk. 39) (FT Antalyaspor), Vida (dk. 73) (Beşiktaş)


Kırmızı kart: Veysel Sarı (dk. 70) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Boffin, Naldo (FT Antalyaspor), Mensah (Beşiktaş)

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