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Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 35.

Süper Lig'in 35. haftasında FT Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 2-1 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar(ilk yarı)


3. dakikada İsmail Köybaşı'nın ceza yayı üzerinden sert şutu ağlarla buluştu. 0-1


6. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından sert şutu filelere gitti. 0-2


15. dakikada Podolski'nin ceza alanı dışından sert şutu kalecide kaldı.


32. dakikada ceza alanı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Eren Albayrak'ın penaltı noktası üzerine kestiği ortada Veysel Sarı kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2



Stat: Antalya


Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktar


FT Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Naldo, Eren Albayrak, Ali Eren İyican, Bahadır Öztürk, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Amilton, Serdar Gürler, Podolski


Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Orgıll, Drole, Mevlüthan Ekelik, Ufuk Akyol, Omar İmeri, Hakan Özmert, Fehmi Koç


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Çaykur Rizespor: Tarık Çetin,Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokoviç, Baiano, Sabo, Boldrin, Samudio, Abdullah Durak, Remy


Yedekler: Can Ceylan, Yasin Pehlivan, Toft, Michalak, Emir Dilaver, Onur Bulut, Dos Santos, Melnjak, Moroziuk, Meriah


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Goller: İsmail Köybaşı (dk. 3), Boldrin (dk. 6) (Çaykur Rizespor), Veysel Sarı (dk. 32) (FT Antalyaspor)


Sarı kart: Veysel Sarı (FT Antalyaspor)

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