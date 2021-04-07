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Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - DG Sivasspor:2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. haftasında FT Antalyaspor, DG Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.




Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında Boyd'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


6. dakikada ceza yayı yakınında Eren Albayrak'ın kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.


22. dakikada Doğukan Sinik, ceza alanı içinde defans oyuncusu Camara tarafından düşürülürken, karşılaşmanın hakemi pozisyona aut kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen Özgür Yankaya penaltı noktasını kullandı.


27. dakikada penaltı için topun başına geçen Fredy, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1


36. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza alanı içinde uzun gönderdiği taç atışına kırmızı beyazlı defans oyuncuları dokunamadı. Seken topu Boyd, kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-2


45+3. dakikada yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Boyd'un vuruşunu Boffin çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.



Stat: Antalya


Hakemler: Özgür Yankaya, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal


FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Sidney Sam, Fredy, Amilton, Podolski


Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Naldo, Bahadır Öztürk, Mevlüthan Ekelik, Serdar Gürler, Omar İmeri, Mert Yılmaz, Fehmi Koç, Ali Eren İyican


Teknik Direktör: Ersun Yanal


DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Isaac, Fajr, Boyd, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare


Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Samassa, Kone, Dominges De Souza, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin, Kayode, Caner Osmanpaşa


Gol: Boyd (dk.1 ve 36) (DG Sivasspor), Fredy (dk. 27 pen.) (FT Antalyaspor)


Sarı kart: Robin Yalçın (DG Sivasspor)

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