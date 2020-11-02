Süper Lig: FT Antalyaspor: 1- Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7.
Süper Lig'in 7. haftasında FT Antalyaspor, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Valencia'nın sağ kanattan kale önüne yerden çıkardığı topu Ozan Tufan gelişine bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1
52. dakikada Orgill'in ceza sahasına gönderdiği topu Podolski, defans oyuncularının arasından gelişine düzgün bir vuruşla sol ayağıyla kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. 1-1
55. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Tisserand'ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
59. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında topla buluşan Gustavo'nun ceza sahası dışından sert şutu üst kale direğine çarparak oyuna döndü.
63. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza sahası için ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
83. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza alanına giren Perotti, Bünyamin Balcı tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
84. dakikada topun başına geçen Perotti, penaltı atışını kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-2
90+6. dakikada Sinan Gümüş, Fredy'e faulün ardından hakem düdüğüne rağmen topu rakip alana doğru vurdu ve sarı kartla cezalandırıldı. Sarı kartın ardından orta hakeme omuz attığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: Antalya
Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez
FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Ali Eren İyican dk. 88 ?), Mert Yılmaz, Nuri Şahin (Fredy dk. 62), Gökdeniz Bayrakdar (Ufuk Akyol dk. 74), Orgill, Podolski (Ersan Adem Gülüm dk. 74), Jahovic
Yedekler:Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Mevlüt Han Ekelik, Serdar Poyraz, Omar İmeri, Adem Metin Türk
Teknik Sorumlu: Sedat Karabük
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan (Sinan Gümüş dk. 81 ?), Gustavo, Pelkas (Cisse dk. 61), Sosa (Perotti dk. 62), Valencia (Mert Hakan yandaş dk. 81) Samatta (Ademi dk. 74)
Yedekler: Harun Tekin, Lemos, Tolga Ciğerci, Nazım Sangare, Novak
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Ozan Tufan (dk. 49), Perotti (dk. 84 pen.) (Fenerbahçe), Podolski (dk. 52) (FT Antalyaspor)
Kırmızı kartlar: Jahovic (dk. 43) (FT Antalyaspor), Sinan Gümüş (dk. 90+6) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Veysel Sarı, Orgill (FT Antalyaspor), Valencia (Fenerbahçe)