Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.
Süper Lig'in 5. hafta maçında FT Antalyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından yerden şutunu kaleci kurtardı.
3. dakikada Amilton'un sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Sidney Sam gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
15. dakikada Nuri Şahin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Naldo'nun şutu üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
28. dakikada Kevin Mirallas, ceza yayı üzerinde topsuz alanda Veysel Sarı'ya faul yapınca maçın hakeminden gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
41. dakikada Jahovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Podolski'nin sert şutu yan direğe çarptı.
Stat: Antalya
Hakemler: Koray Gençerler, Abdullah Bora Özkara, Baran Eraslan
Antalyaspor: Boffin, Kudriashov, Veysel Sarı, Naldo, Mert Yılmaz, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Podolski, Sidney Sam, Jahovic
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Ali Eren İyican, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Omar İmeri, Orgill, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç, Morais, Toşca, Kana Bıyık, Djilobodji, Oğuz Ceylan, Dicko, Sousa, Giray Vural, Mirallas, Maxim
Yedekler: Çağlar Akbaba, Olkowski, Mehmet Erdem Uğurlu, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jefferson, Kozulj, Vetrih, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Marius Sumidica
Gol: Sidney Sam (dk. 3) (Fraport TAV Antalyaspor)
Kırmızı kart: Mirallas (dk. 28) (Gaziantep Futbol Kulübü)
Sarı kart: Sousa, Mirallas, Djilobodji (Gaziantep Futbol Kulübü), Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)