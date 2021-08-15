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Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor, Göztepe’yi ağırlıyor.

Süper Lig'in ilk haftasında FT Antalyaspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


28. dakikada Ghacha pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin şutu üstten auta gitti.


30. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Berkan Emir'in Ghacha'yı düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.


32. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Antalya


Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç


Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı,Veysel Sarı, Poli, Güray Vural, Ghacha, Naldo, Fredy, Nuri Şahin, Mukairu Wright


Yedekler: Doğukan Özkan,Dogo Sousa, Floranus, Bahadır Öztürk, Doğukan Sinik, Milosevic, Ufuk Akyol, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Dino Aslanagic, Atınç Nukan, Halil Akbunar, Nwobodo, Tijanic, Ndiaye, Jahovic


Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Beykan Şimşek,Lourency,Makana Baku, Ege Özkayımoğlu, Ideye, Atakan Rıdvan Çankaya, Yalçın Kayan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gol: Fredy (dk. 32 pen.) (FT Antalyaspor)


Sarı kartlar: Ghacha, Poli (FT Antalyaspor), Atınç Nukan,Jahovic(Göztepe)

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