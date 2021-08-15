Süper Lig: FT Antalyaspor: 1- Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in ilk haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
60. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanatan yerden ön direğe verdiği pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Ndiaye'nin vuruşunu kaleci Boffin, ayaklarıyla topu kornere çeldi.
65. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza alanı dışında topla bulunan Murat Paluli'nin şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
70. dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Özmert'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.
90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Berkan Emir'in ceza alanı içine kestiği ortada Arslanagic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Stat: Antalya
Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Poli (Hakan Özmert dk. 46), Güray Vural, Ghacha (Amilton dk. 66), Naldo, Fredy (Doğukan Sinik dk. 82 ?), Nuri Şahin, Mukairu (Milosevic dk. 46) Wright
Yedekler: Doğukan Özkan, Dogo Sousa, Floranus, Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Yalçın Kayan dk. 83 ?), Dino Aslanagic, Atınç Nukan, Halil Akbunar, Nwobodo, Tijanic (Makana Baku dk. 46), Ndiaye, Jahovic (Ideye dk.83x)
Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Beykan Şimşek, Lourency, Ege Özkayımoğlu, Atakan Rıdvan Çankaya
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Fredy (dk. 32 pen) (FT Antalyaspor), Arslanagic (dk. 90+2) (Göztepe)
Sarı kartlar: Ghacha, Poli, Hakan Özmert, Ndiaye (FT Antalyaspor) Atınç Nukan, Jahovic, Ideye, Arslanagic (Göztepe)