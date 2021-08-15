İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: FT Antalyaspor: 1- Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in ilk haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Atınç Nukan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.


60. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanatan yerden ön direğe verdiği pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Ndiaye'nin vuruşunu kaleci Boffin, ayaklarıyla topu kornere çeldi.


65. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza alanı dışında topla bulunan Murat Paluli'nin şutunu kaleci son anda kornere çeldi.


70. dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Özmert'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.


90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Berkan Emir'in ceza alanı içine kestiği ortada Arslanagic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



Stat: Antalya


Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç


Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Poli (Hakan Özmert dk. 46), Güray Vural, Ghacha (Amilton dk. 66), Naldo, Fredy (Doğukan Sinik dk. 82 ?), Nuri Şahin, Mukairu (Milosevic dk. 46) Wright


Yedekler: Doğukan Özkan, Dogo Sousa, Floranus, Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Gökdeniz Bayrakdar


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Yalçın Kayan dk. 83 ?), Dino Aslanagic, Atınç Nukan, Halil Akbunar, Nwobodo, Tijanic (Makana Baku dk. 46), Ndiaye, Jahovic (Ideye dk.83x)


Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Beykan Şimşek, Lourency, Ege Özkayımoğlu, Atakan Rıdvan Çankaya


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Fredy (dk. 32 pen) (FT Antalyaspor), Arslanagic (dk. 90+2) (Göztepe)


Sarı kartlar: Ghacha, Poli, Hakan Özmert, Ndiaye (FT Antalyaspor) Atınç Nukan, Jahovic, Ideye, Arslanagic (Göztepe)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.