Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.
Süper Lig'in 29. haftasında FT Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Akdeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Thelin dokundu ancak top yandan auta çıktı.
30. dakikada ceza sahası dışarısında rakibini şık çalımla geçen Sdney Sam'ın, uzak mesafeden çektiği şut yandan auta gitti.
38. dakikada Antalyaspor'un ceza sahası çizgisine yakın bölgede kazanılan serbest vuruşunda topun başına geçen Hakan Özmert'in şutunu kaleci Ramazan Köse tokatladı ancak meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Antalya
Hakemler: Serkan Tokat, Kamil Çetin, Bilal Gölen
FT Antalyaspor : Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Veysel Sarı, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Sidney Sam, Fredy, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar
Yedekler: Doğukan, Ersan Gülüm, Naldo, Doğukan Sinik, Lukas Podolski, Orgill, Drole, Serdar Gürler, Omar İmeri, Ali Eren
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Koomson, Varga, Hajradinovic, Thelin,
Yedekler: Mahmut Taşkıran, Drinkwater, Tarkan Serbest, Anıl Koç, Tosic, Evren, Mehmet, Furkan, Doğucan Haspolat, Yasin Dülder
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Hakan Özmert (dk. 38) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Thelin, Aytaç (Kasımpaşa), Fredy (Antalyaspor)