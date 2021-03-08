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Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında FT Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Akdeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Thelin dokundu ancak top yandan auta çıktı.


30. dakikada ceza sahası dışarısında rakibini şık çalımla geçen Sdney Sam'ın, uzak mesafeden çektiği şut yandan auta gitti.


38. dakikada Antalyaspor'un ceza sahası çizgisine yakın bölgede kazanılan serbest vuruşunda topun başına geçen Hakan Özmert'in şutunu kaleci Ramazan Köse tokatladı ancak meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Antalya


Hakemler: Serkan Tokat, Kamil Çetin, Bilal Gölen


FT Antalyaspor : Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Veysel Sarı, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Sidney Sam, Fredy, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar


Yedekler: Doğukan, Ersan Gülüm, Naldo, Doğukan Sinik, Lukas Podolski, Orgill, Drole, Serdar Gürler, Omar İmeri, Ali Eren


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Koomson, Varga, Hajradinovic, Thelin,


Yedekler: Mahmut Taşkıran, Drinkwater, Tarkan Serbest, Anıl Koç, Tosic, Evren, Mehmet, Furkan, Doğucan Haspolat, Yasin Dülder


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Gol: Hakan Özmert (dk. 38) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Thelin, Aytaç (Kasımpaşa), Fredy (Antalyaspor)

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