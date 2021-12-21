Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18.
Süper Lig'in 18. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Travnık'ın ceza sahası içinden müsait pozisyondaki vuruşu üstten auta gitti.
25. dakikada Brecka'nın ceza sahasına ortasında Umut Bozok'un kafasını kaleci son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
30. dakikada Ghacha'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Poli'nin sert şutu yandan auta gitti.
38. dakikada Fredy'in sağ kanattan ceza alanı ön direğe kestiği ortada Naldo'nun kafası ağlarla buluştu.
45. dakikada Eysserıc'in ceza alanı dışından vuruşu yandan auta gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç
FT Antalyaspor: Boffin, Güray Vural,Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Poli, Doğukan Sinik, Fredy, Ghacha, Mukaıru
Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Wright, Milosevic, Ersin Zehir, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik sorumlu: Alfons Francıscus Groenendıjk
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk,Brecka,Evren Eren Elmalı,Travnic, Hajradınovıc,Doğucan Haspolat,Eysserıc, Jorgensen, Umut Dilan Bozok
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Ouanes, Ahmet Emin Engin, Sakıb Aytaç, Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Taha Veysel Kemendi, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik sorumlu: Sami Uğurlu
Gol: Naldo (dk. 38) (FT Antalyaspor)
Sarı kart: Hadergjonaj (Kasımpaşa)