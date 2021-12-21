Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 18.
Süper Lig'in 18. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Ghacha'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mukairu'un vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.
63. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Donk'un şutunu kaleci kornere çeldi.
77. dakikada Amilton'un pasında ceza alanı dışında topla buluşan Mukairu'nun şutu üstten auta çıktı.
81. dakikada Naldo'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Umut Bozok'un kafası az farkla yandan auta gitti.
87. dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Güray Vural'un plasesi kalecide kaldı.
90+2. dakikada Donk'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç
FT Antalyaspor: Boffin, Güray Vural,Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Poli, Doğukan Sinik (Amilton dk. 70), Fredy, Ghacha (Wright dk. 90+2), Mukaıru (Floranus dk. 72)
Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Milosevic, Ersin Zehir, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik sorumlu: Alfons Francıscus Groenendıjk
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk,Brecka,Evren Eren Elmalı, Travnik (Ben Ouanes dk. 87 ?), Hajradınovic, Doğucan Haspolat, Eysserıc (Ahmet Emin Engin dk. 66), Jorgensen (Varga dk. 46), Umut Dilan Bozok
Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Sakıb Aytaç, Mehmet Feyzi Yıldırım, Taha Veysel Kemendi, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik sorumlu: Sami Uğurlu
Goller: Naldo (dk. 38) (FT Antalyaspor), Umut Bozok (dk. 90+2) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Hadergjonaj, Eysserıc, Donk, Ertuğrul Taşkıran (Kasımpaşa), Poli, Fredy (FT Antalyaspor)