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Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. haftasında FT Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşu defanstan döndü.


5. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Ghacha pasını içeriye çıkardı, Doğukan Sinik'in vuruşu üstten auta gitti.


17. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hamsik'in şutunu kaleci kornere çeldi.


23. dakikada Hamsik'in pasını alan Nwakaeme'nin vuruşunu kaleciyi geçti, topu defans son anda kornere attı.


24. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Hugo'nun kafasını kaleci çıkardı. Altı pas içinde kalan topu Conelius ağlara gönderdi. 0-1


33. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası içindeki şutu Edgar'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.


34. dakikada Antalyaspor'da Fredy kalecinin solundan penaltıyı gole çevirdi. 1-1


45. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.



Stat: Antalya


Hakemler: Zorbay Küçük, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğrul


FT Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Naldo Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Poli, Fredy, Doğukan Sinik, Ghacha, Mukaıru,


Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Wright, Milosevic, Ersin Zehir, Erkan Eyibil, Gökdeniz Bayrakdar


Teknik Direktör: Alfons Groenendijk


Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Bruno Peres, Hugo, Berat Özdemir, Hamsik, Nwakaeme ? (Yusuf Sarı dk. 28), Bakasetas, Cornelius,Djanny


Yedekler: Arda Akbulut, Sıopis, Abdülkadir Ömür, Koita, İsmail Köybaşı, Denswıl,Abdülkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Goller: Cornelıus (dk. 24) (Trabzonspor), Fredy (dk. 35 pen.) (FT Antalyaspor)


Sarı kart: Edgar (Trabzonspor)

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