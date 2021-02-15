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Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


Karşılaşma öncesi hakemler ve her iki takım oyuncuları seremoniye üzerinde, ”Şehitlerimizin ruhu şad olsun” yazılı tişörtle çıktı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından maç başladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Nuri Şahin'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Orgill'in dönerek vuruşu ağlarla buluştu. 1-0


12. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Orgill ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1


42. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.



Stat: Antalya


Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Kamil Çetin


FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Doğukan Sinik, Fredy, Amilton, Orgill


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Bahadır Öztürk, Sıdney Sam, Podolski, Drole, Serdar Gürler, Omar İmeri, Veysel Sarı, Ali Eren İyican


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Dos Santos, Semih Kaya, Hadebe, Acquah, Ahmet Ildız, Zeki Yavru, Adem Büyük, Umut Bulut Kubilay Kanatsızkuş


Yedekler: Ertaç Özbir, Malan, Zuquı, Tetteh, Fofana, Erkan Kaş, Karım Hafes, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Orgill (dk. 6) (FT Antalyaspor), Orgill (dk. 12 k.k.) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kart: Umut Bulut (Yeni Malatyaspor)

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