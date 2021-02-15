Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 25. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşma öncesi hakemler ve her iki takım oyuncuları seremoniye üzerinde, ”Şehitlerimizin ruhu şad olsun” yazılı tişörtle çıktı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından maç başladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Nuri Şahin'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Orgill'in dönerek vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

12. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Orgill ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-1

42. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Kamil Çetin

FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Doğukan Sinik, Fredy, Amilton, Orgill

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Bahadır Öztürk, Sıdney Sam, Podolski, Drole, Serdar Gürler, Omar İmeri, Veysel Sarı, Ali Eren İyican

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Dos Santos, Semih Kaya, Hadebe, Acquah, Ahmet Ildız, Zeki Yavru, Adem Büyük, Umut Bulut Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Ertaç Özbir, Malan, Zuquı, Tetteh, Fofana, Erkan Kaş, Karım Hafes, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Orgill (dk. 6) (FT Antalyaspor), Orgill (dk. 12 k.k.) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Umut Bulut (Yeni Malatyaspor)